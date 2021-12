E dal cilindro di Dacia esce Jogger

La lunghezza di una station wagon (4,55 metri), l’abitabilità di una multispazio (7 posti), la rocciosità del Suv. Qualsiasi etichetta le vestirà stretta, ecco perché «familiare» è l’aggettivo che meglio si addice a Dacia Jogger, il nuovissimo modello del brand «d’oro» del Gruppo Renault, ora ordinabile pure in Italia, con consegne a partire dal prossimo marzo.

In attesa di future versioni ibride, al lancio Jogger è in vendita sia provvista di 3 cilindri turbo benzina 1.0 TCe 110 Cv (prezzi da 14.950 euro), sia in edizione bifuel benzina/GPL 1.0 ECO-G 100 Cv, da 14.650 euro. Ambedue le versioni sono accoppiate a cambio manuale a 6 rapporti, si avvalgono di funzione Start & Stop e rispecchiano la normativa Euro 6D Full.

Tre livelli di equipaggiamento: lo spartano Essential (da 14.650 euro), il più equilibrato Comfort (+1.800 euro, ovvero da 16.450 euro), inoltre la ricca serie limitata Extreme (+850 euro rispetto a Comfort, ovvero da 17.300 euro). Di base, abitacolo a 5 posti: la terza fila di sedili è un optional da 750 euro, non disponibile tuttavia per l’allestimento base.

In formato a 5 posti, volume del bagagliaio è di 708 dm3 (fino all’altezza dello schienale) e fino a 1.819 dm3 con la panchetta posteriore ripiegata.

Nella versione a 7 posti, volume di 160 dm3 e 506 dm3 con terza fila ripiegata. Con finanziamento PlusValore Dacia, Jogger in promozione a partire da 5 euro al giorno, ossia da 150 euro al mese. Il mostro sacro Duster, ora, ha concorrenza interna.