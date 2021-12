Solterra: Suv elettrico, ma vero Subaru

Può una Subaru senza il classico 4 cilindri boxer sotto il cofano qualificarsi come una Subaru vera e propria? Soprattutto: come conservare le proverbiali capacità di ogni Subaru di affrontare il fuoristrada impegnativo, senza una trazione integrale di tipo meccanico sotto il pianale?

Subaru Solterra, il primo Suv elettrico del marchio delle Pleiadi, per conto suo risponde «sì», è possibile. Perché i tre valori sui quali si fonda ogni Subaru sono pienamente rispettati: «Safe», «Fun», «Tough». Sicurezza, Divertimento, Robustezza. Progettato in partnership con Toyota e controfigura Subaru di bZ4X, Solterra arriverà in Europa attorno alla metà del 2022. Dimensioni simili a quelle di Forester, ma un design del tutto differente e una migliore abitabilità grazie all’architettura elettrica, spoglia di organi di trasmissione.

A proposito: due motori elettrici, uno per asse, potenza complessiva di 218 Cv. Come fonte di energia, una batteria agli ioni di litio da 71,4 kWh, per un grado di autonomia di circa 460 km. Il controllo di trazione è elettronico e capace di ripartire la coppia tra i due assi in base alle condizioni del terreno.

Come su ogni altra Subaru, non manca inoltre la modalità di guida X-Mode, cui si aggiunge la nuova funzione Grip Control, per procedere a velocità costante su strade sconnesse. All’interno, cruscotto digitale in posizione bassa e arretrata e grande display centrale a sbalzo per l’infotainment. Ghiaia e asfalto ne legittimeranno l’appartenenza al mondo Subaru.