C3 You!, Citroën speciale (e online)

Meglio se in veste speciale, meglio ancora se acquistata online. L’e-commerce dilaga anche nel mercato auto e Citroen cavalca il trend confezionando per fine 2021 una invitante promozione.

La dedica a C3 You!, edizione limitata dell’utilitaria di famiglia che si differenzia dalla gamma standard per lo stile esterno (vedi i tocchi di bianco su specchietti e fendinebbia e il logo ad hoc) ed un allestimento interno a cui non manca niente. In configurazione 1.2 Pure Tech turbo benzina 83 Cv, esterni Rosso Elixir e interni in tessuto Mica Grey, a dicembre Citroën C3 You! in vendita sul Citroën Store al prezzo promo di 15.800 euro, anziché a 18.250 euro come da listino.

Con finanziamento Simply Drive, ulteriore sconto di 1.000 euro: la cifra scende così a quota 14.800 euro. Il piano prevede un anticipo di 4.800 euro e 36 rate mensili da 99 euro, più eventuale rata finale di 8.569 euro. Scegliendo il canale online, infine, consegna entro 30 giorni più un anno di polizza furto e incendio e un anno di estensione garanzia inclusi nel pacchetto.

La comodità del processo di acquisto (da casa o da dovunque, anche tramite smartphone o tablet), ma non solo. Tra i vantaggi dell’acquisto online, anche la maggiore flessibilità: se dopo il pagamento dell’anticipo si decidesse di cambiare idea, esiste sempre la possibilità di annullare l’operazione, senza perdere nulla. Senza contare l’opzione di restituire l’auto entro 14 giorni, nel caso in cui - non si sa mai - non si dovesse rimanere soddisfatti.