Opel, il 2022 è l'anno della nuova Astra

Il 2022 è un anno speciale per Opel: segna infatti il 160° anniversario da quando Adam Opel gettò le fondamenta dell’azienda. Oggi vive una nuova trasformazione, da costruttore automobilistico a fornitore di servizi per la mobilità elettrica. Dal 2028 in Europa Opel offrirà solo veicoli elettrici.

Nei prossimi mesi tutte le attenzioni saranno rivolte alla nuova generazione di Opel Astra. Dopo l’anteprima di settembre 2021, la nuova Opel Astra 5 portesarà disponibile già dalla prossima primavera, anche nella versione plug-in hybrid. La Opel Astra-e elettrica completerà l'offerta nel 2023. Presto la nuova Opel Astra Sports Tourer sarà ufficialmente presentata in anteprima mondiale. Anche la versione station wagon di questa compatta di successo sarà disponibile in versione tradizionale ed elettrica plug-in hybrid a partire dalla prossima estate.

Nel video Stefano Virgilio di Opel Italia anticipa le caratteristiche principali di nuova Astra