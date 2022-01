Kia, il nuovo Sportage è dietro l'angolo

Il countdown è attivo da dicembre, e ai più impazienti sembra eterno. Nuova Kia Sportage è ormai dietro l’angolo: ordini ufficialmente aperti dal 13 gennaio. Nel frattempo, del suo Suv più amato in assoluto, Kia pubblica i prezzi e le versioni. Riassumendo: nuova Sportage ora 4 metri e 51 di linee tese e definite, superfici pulite ma muscolose, un design senz’altro più sofisticato, ma armonioso.

A bordo colpisce l’enorme display widescreen che, come sull’elettrica EV6, integra il cruscotto digitale e lo schermo dell’infotainment, entrambi da 12,3 pollici di diagonale.

Inizialmente, Sportage 2022 in vendita in ogni declinazione ibrida di quelle preannunciate, tranne una: Sportage plug-in hybrid si aggiungerà alla compagnia solo in un secondo momento. Si può dunque scegliere tra i benzina mild hybrid 1.6 T-GDi (150 Cv) manuale a 6 rapporti (29.950 euro) o automatico doppia frizione a 7 rapporti (31.950 euro), il diesel mild hybrid 1.6 CRDi (136 Cv) manuale (31.950 euro), automatico (33.950 euro) o automatico a trazione integrale (40.950 euro), infine il 1.6 T-GDi full hybrid (180 Cv + 60 Cv «elettrici») a due ruote motrici (35.950 euro) o quattro ruote motrici (40.950 euro), sempre con automatico a 6 rapporti con convertitore di coppia.

Quattro allestimenti: Business (già completo anche in materia di sistemi di sicurezza), Style (+2.000 euro), GT Line (+3.000 euro), GT Line Plus (+4.000 euro). Il giorno di inaugurazione dei preordini, previste code ai tornelli.