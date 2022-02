F595 Speciale, l'Abarth esclusiva

7,3 secondi per scattare da 0 a 100 km/h, pochi secondi anche per acquistarla. Perché l’ultima serie limitata del Cinquino vitaminizzato è in vendita soltanto online. E i parallelismi non sono finiti: di F595 «Speciale», Abarth produrrà solo 165 esemplari, cioè tanti quanti sono i cavalli che sprigiona il suo 4 cilindri 1.4 turbo benzina, in grado di proiettare la sportiva torinese fino ai 218 km/h di velocità massima. 165 Cv, ma soprattutto 230 Nm di coppia che permettono una ripresa in quinta marcia da 80 a 120 km/h in soli 7,8 secondi. Il propulsore è dopotutto il medesimo dal quale deriva l’unità impiegata sulle monoposto Tatuus impegnate nei campionati italiano e tedesco di Formula 4, serie di cui lo Scorpione fornisce in esclusiva i motori: ecco spiegata quella «F» nella denominazione. Il motore, ma non solo: di serie, pure scarico Record Monza sovrapposto, turbina Garrett, dischi freno forati, sospensioni Koni FSD. In abitacolo, oltre a tinta Total Black e fascia della plancia in nero opaco, F595 Speciale adotta anche il clima automatico, il sistema di infotainment con Uconnect 7” Nav e il Pack Urban con sensori di parcheggio, sensori pioggia e luce. Prezzo di listino di 26.050 euro, prezzo promo di 23.050 euro, 48 rate da 229 euro al mese. Per bloccare la vettura, basta collegarsi al sito abarth.it, selezionare uno dei due equipaggiamenti disponibili e versare una caparra di 500 euro. Da quel momento in poi, da virtuale l’esperienza si farà (molto) reale.