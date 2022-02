Bmw X2 «GoldPlay»

Nomen omen, e se cerchi di attirare l’attenzione, niente è più efficace di un bel set di appariscenti accessori color oro. Dall’aspetto di per sé già originale, in edizione «GoldPlay» Bmw X2 ne esce come un Suv compatto ancor più eccentrico.

A cominciare dal classico doppio rene frontale, di colore nero lucido ma circondato da una vistosa cornice in Galvanic Gold. Cioè la stessa sfumatura ripresa dalla parte superiore della calotta degli specchi retrovisori, nonché dai dettagli dei cerchi in lega da 19” (di serie) o 20” firmati M (disponibili in opzione). Sempre su richiesta - metti l’ansia di sparire nell’anonimato -, disponibili adesivi color oro anche per la fiancata.

In abitacolo, X2 Edition GoldPlay riprende numerosi degli elementi dell’allestimento sportivo MSport: dal volante rivestito in pelle con comandi sulle razze, fino alla pedaliera (e appoggio sinistro per il piede) in acciaio. Spiccano inoltre le cuciture a contrasto color oro sui rivestimenti in pelle della plancia e degli interni porta, dei sedili sportivi M e del bracciolo centrale. Esclusivo, infine, il battitacco con targhetta «Edition» in Galvanic Gold, così come la grafica color oro incisa sulla plancia lato passeggero. X2 GoldPlay disponibile da marzo per tutte le motorizzazioni già a listino, dalla X2 sDrive18i da 136 Cv alla xDrive25d da 231 Cv, passando per la plug-in hybrid xDrive25e da 220 Cv e la sportiva M35i da 306 Cv con cambio Steptronic Sport a otto rapporti e trazione integrale.