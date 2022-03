Nissan Leaf model year 2022

Oggi all’auto elettrica si dedicano anima e corpo tutti i brand, nessuno escluso. All’esplosione del settore, Nissan Leaf assiste da una prospettiva unica: è sul mercato dal 2011 e conserva il titolo di prima elettrica di massa in assoluto.

Non sente esigenza di cambiare: solo di aggiornarsi. Il model year 2022 si distingue perciò in prevalenza per dettagli estetici, vedi i nuovi cerchi da 16” o 17” con eleganti finiture in nero lucido, il nuovo logo Nissan al frontale e al posteriore, inoltre una nuova gamma colori per gli esterni, tra i quali debuttano gli Universal Blue e Magnetic Blue, già visti su nuova Qashqai e presto anche su Ariya. Invariato tutto quello che sta sotto la carrozzeria: due le motorizzazioni, da 150 e 218 Cv, così come i tagli di batteria, con autonomia fino a 385 km (ciclo combinato WLTP). Su richiesta il pacchetto ProPilot per la guida assistita di secondo livello, di serie la funzione one pedal - ricarica rigenerativa «forzata» al rilascio del gas - per ridurre lo stress in città.

L’app NissanConnect permette di gestire le ricariche e pre-climatizzare l’auto (anche tramite Amazon Alexa), mentre l’infotainment di bordo è compatibile con Android Auto e Apple CarPlay. Nissan Leaf 2022 ordinabile da aprile: invariato il listino prezzi, che parte da 32.200 euro per il modello d’attacco Acenta da 150 Cv. Con la promozione di lancio Nissan, sconto incondizionato di 2.700 euro e soglia di ingresso - in attesa di possibili incentivi pubblici - a 29.500 euro.

L.C.