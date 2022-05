911 Sport Classic: Porsche celebra il proprio mito

Quando alle spalle hai un passato tanto carico di tecnica, design, successi di ogni genere, hai a disposizione materiale

per una celebrazione al giorno, o quasi. Oggi tocca a lei, Porsche 911 Sport Classic, serie limitata che rende omaggio alle 911 anni ‘60 e primi anni ‘70.

L’influenza delle Porsche che furono è palpabile, vedi la vernice metallizzata Sport Grey, la grafica sui lati (si può scegliere qualsiasi numero compreso tra 0 e 99), vedi soprattutto lo spoiler «a coda di anatra» in fibra di carbonio e plastica, chiaro riferimento all’iconica 911 RS 2.7 del 1972. A loro volta, le ruote in stile Fuchs con bloccaggio centrale da 20” e 21” rendono onore alla 911 S del 1967. Completano il pacchetto stilistico il badge «Porsche Exclusive Manufaktur» color oro e, sulla griglia del coperchio motore, il badge «Porsche Heritage».

Anche l’interno riceve una moltitudine di tocchi gusto nostalgia, come il motivo pied de poule pepita sui pannelli delle portiere e sui sedili, adottato per la prima volta sulla 911 del 1965. Per il quadro strumenti, logo Sport Classic e cifre verdi come sulla leggendaria Porsche 356. S. Ma nuova Sport Classic non è solo un tributo visivo: il motore è il sei cilindri biturbo da 3,7 litri, che invia 542 Cv alle sole ruote posteriori e che si basa sull’unità da 573 Cv della 911 Turbo a trazione integrale, tuttavia la Sport Classic non utilizza gli stessi condotti dell’aria che si trovano nei pannelli laterali posteriori della Turbo.

È stato mantenuto un sistema di scarico sportivo standard, ma dall’interno dell’abitacolo dovrebbe suonare un po’ più rumoroso, in quanto Porsche ha eliminato parte degli inserti dell’isolamento acustico. Le sospensioni Porsche Active Suspension Management (PASM) e i freni in ceramica sono di serie. Il cambio manuale a sette rapporti ne fa infine la 911 manuale più potente del catalogo. Limitata a 1.250 unità, nuova 911 Sport Classic già disponibile per gli ordini. Prezzi da 285.863 euro, prime consegne a luglio.