Auto da guardare, da guidare, da ascoltare. E per un’esperienza superiore, il tocco del Maestro. Fiat 500 «La Prima by Bocelli» l’unica citycar al mondo con tecnologia «Virtual Venues» di JBL, e a bordo è tutta un’altra musica. Concepita come nuovo top di gamma di Fiat 500 elettrica, questa originale special edition si distingue per l’adozione di serie dell’esclusivo JBL Premium Audio mastered by Andrea Bocelli, un impianto audio da 320 Watt di potenza, raffinato nelle prestazioni grazie alla consulenza del celebre tenore italiano e perfettamente integrato in abitacolo, senza sottrarre spazio e riempiendo con classe il religioso silenzio del powertrain a batterie.

Musica per le orecchie, ma non solo: il Cinquino «lirico» veste una raffinata livrea nera e si equipaggia di «Sanitizing Glove Box», un dispositivo igienizzante con lampada a raggi UV-C all’interno del vano portaoggetti del cruscotto per sanificare le superfici del proprio smartphone, delle chiavi di casa e di altri piccoli oggetti di uso quotidiano. Anche l’occhio vuole la sua parte: completano il kit la Capote Monogram (in caso di versione cabrio), il sistema infotainment con display touchscreen ad alta definizione da 10,25”, i fari full LED, i cerchi da 17” diamantati, il badge «La Prima». Tre configurazioni (cabrio, berlina e 3+1) e sei tinte di carrozzeria (Onyx Black, Rose Gold, Ice White, Mineral Grey, Ocean Green e Celestial Blue) per la «sala di ascolto» più compatta e trendy della città.

L.C.