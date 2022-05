Citroën C3 Elle, eleganza chic

Se ha funzionato allora, funzionerà ancora. D’altra parte, quello tra Citroen C3 ed «Elle» suona proprio un sodalizio naturale: eleganza metropolitana e femminilità si elevano al quadrato. E così, dopo la prima - fortunata - esperienza 2018, la partnership tra l’utilitaria che ama le donne e la rivista che alle donne detta le tendenze si rinnova nel 2022.

Nuova C3 Elle si distingue innanzitutto per la carrozzeria bicolore: tetto bianco o nero, in riferimento ai colori stessi del logo Elle. Di serie è poi il nuovo Pack Color Mat Silver Blue, un blu ghiaccio con riflessi metallizzati: dettagli colorati fanno capolino sugli inserti degli Airbump, sui profili dei fendinebbia e sulla personalizzazione del tetto. Filo conduttore esterno e interno è tuttavia la firma Elle «Since 1945 & forever» in lettere bianche su un nastro nero.

Il Mat Silver Blue riveste anche i sedili Advanced Comfort bicolore (il rivestimento principale è un tessuto Light Prussian Grey, mentre la parte superiore dello schienale è in Alcantara Wind Grey): una striscia decorativa, personalizzata con il motivo degli chevron, aggiunge riflessi satinati bluastri per distinguere la parte superiore dello schienale dal resto della seduta.

L’Alcantara è utilizzato anche sul rivestimento della plancia. Monogramma ELLE, infine, impresso sullo sfondo in tinta unita dei tappetini. Basata sulla versione Shine, C3 Elle è equipaggiata col benzina 1.2 PureTech 110, cambio manuale a 6 rapporti o automatico EAT6. Ordini dal 1° luglio. L.C.