Bmw e Mini, test drive "elettrici" a parma il 15 e 16 giugno

Gruppo Autotorino fa tappa nella concessionaria di Parma con “ElectrifYou Roadshow 2022”, il tour organizzato da Bmw e Mini che si snoda lungo il territorio nazionale per promuovere la mobilità sostenibile. Durante la tappa parmense del 15 e 16 giugno, sarà possibile conoscere il mondo “full electric” della casa tedesca e provare dal vivo la sua gamma elettrificata, grazie anche ad esclusivi test-drive accompagnati da piloti professionisti.

“L’esperienza di guida diretta delle nuove vetture elettrificate è il modo più immediato e naturale per scoprire il feeling unico che questi modelli offrono – commenta Alessandro Marcarini, responsabile della filiale Autotorino Bmw Mini di Parma - Inoltre, grazie al progetto Evolution sviluppato dalla Autotorino Academy, il nostro team ha ricevuto un’approfondita formazione specifica sui temi della transizione elettrica diventando così non solo un riferimento certo per l’acquisto delle vetture, ma anche un supporto a 360° per la mobilità e la sua tutela, dalla consulenza ai servizi “all-inclusive” ad hoc per chi “guida elettrico”.

Il tema della mobilità sostenibile continua a interessare i consumatori come dimostrano i dati sulle immatricolazioni in regione e in provincia di Parma. Nei primi cinque mesi dell’anno, in Emilia-Romagna sono state immatricolate 41.446 vetture di cui il 38% risulta essere green (full electric, plug-in hybrid e ibrido): il dato è in netta crescita rispetto allo stesso periodo del 2021 quando i veicoli di queste categorie risultavano essere il 31%. In provincia di Parma il dato è in linea con quello regionale: tra gennaio e maggio 2022, infatti, il 35% delle vetture registrate alla motorizzazione risulta appartenere ai segmenti elettrificati, superando di sei punti percentuali i dati del 2021, quando nel medesimo periodo si erano fermate al 29%.

Durante le due giornate presso la sede Autotorino di Parma, gli amanti del mondo elettrificato, e non solo, potranno provare e diversi modelli della gamma bavarese tra cui Bmw I4 M50, la prima gran coupé completamente elettrica della gamma M, Bmw iX3, il primo Sav completamente elettrico della gamma e la Mini Cooper Se All4 Countryman, crossover più grande e spaziosa delle classiche Mini.

Il programma

Mercoledì 15 giugno > dalle 14.30 alle 19.00 (con ultimo test-drive alle 18.30)

· Giovedì 16 giugno > dalle 9.30 alle 13.00 (ultimo test drive alle 12.30) / dalle 14.30 alle 19.00 (con ultimo test-drive alle 18.30) E' consigliata la prenotazione.