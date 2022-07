Ecco Citroën C4 X ed e-C4 X (elettrica)

Si chiamano C4 X e e-C4 X Elettrica, le novità in casa Citroën per chi cerca un’alternativa alle berline due volumi e agli sport utility di media dimensione. Mantenendo La linea della nuova C5 X, il design punta al compromesso tra l’eleganza di una silhouette fastback, l’aspetto moderno di un Suv e lo spazio a bordo di una 4 porte.

Citroen ha scelto di offrire solamente il modello elettrico e-C4 X in molti mercati europei, laddove le vendite di veicoli elettrificati sono già più mature. Con propulsore da 100 kW e un’autonomia fino a 360 km nel ciclo WLTP, la e-C4 X, grazie all’ampio bagagliaio da 510 litri, strizza l’occhio anche al settore degli autisti professionisti e delle società di noleggio privato. A livello di prestazioni, i 136 Cv e 260 Nm di coppia immediatamente disponibile si traducono in un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,5 secondi in modalità Sport e una velocità massima di 150 km/h. La batteria da 50 kWh è agli ioni di Litio ad alta tensione da 400 V.



Chi invece predilige una motorizzazione termica potrà scegliere tra i motori benzina PureTech oppure diesel BlueHDi. La lunghezza è di 4.600 mm, il passo di 2,67 m è identico a quello della C4 due volumi (entrambe sono basate sulla piattaforma CMP). I nuovi modelli saranno prodotti esclusivamente in Europa per tutti i mercati nello stabilimento Stellantis di Villaverde (vicino a Madrid, Spagna) e le vendite inizieranno gradualmente a partire dall’autunno di quest'anno.