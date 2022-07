Kia XCeed si concede un cambio di look

Un nuovo prodotto dietro l’altro, senza trascurare tuttavia i veicoli con qualche primavera già alle spalle, e che ora insistono per un... refresh. Tipo Kia XCeed, compact crossover uguale a se stesso dal 2019, ma in procinto di cambiarsi d’abito.

XCeed 2022 visita la sartoria e si fa cucire su misura la mise GT-line, che porta estetica, ma anche più prestanza.

Complessivamente, aspetto più aggressivo grazie alle nuove luci a Led e a una griglia leggermente più larga, sottile, geometrica. Nuovi anche i Led al posteriore, così come il diffusore nero lucido e i cerchi da 18” opzionali. Il nuovo allestimento GT-line si distingue per prese d’aria più pronunciate, cerchi di disegno esclusivo, diffusore in tinta con la carrozzeria sul retro.

Non solo stile: XCeed GT-line è anche la XCeed più atletica mai vista, abitando sotto il suo cofano lo stesso 4 cilindri turbo benzina 1.6 T-GDi da 204 Cv delle colleghe Ceed GT e Proceed GT. La gamma include sempre i benzina 1.0 T-GDi da 120 Cv (in Italia anche a duplice alimentazione benzina-GPL), l’altro benzina 1.5 T-GDi da 160 Cv, insaporito di tecnologia mild hybrid 48 Volt, inoltre il 1.6 CRDi diesel mild hybrid da 136 Cv.

Sempre al proprio posto, infine, la motorizzazione ibrida plug-in, somma di un motore a benzina da 1,6 litri e di un motore elettrico, per una potenza combinata di 141 Cv e un’autonomia in modalità emissioni zero di circa 60 km grazie alle proprietà della batteria da 8,9 kWh. Vendite da settembre, prezzi da 27.500 euro.