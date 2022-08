Honda torna la mitica Civic Type R

Pareva destinata a rmbare solo lontano dall'Europa, invece la nuova Honda Civic Type R 2023 presentata tre giorni fa a Los Angeles sbarcherà l'anno prossimo anche nell'Europa sempre più green (probabilmente in poche unità per non «sporcare» la fedina delle emissioni della gamma). La Type R più potente di sempre nei 30 anni di storia (ma il valore non è stato comunicato), icona tra le sportive stradali, è stata riprogettata da zero per offrire prestazioni ancora più entusiasmanti comprese le attività racing in pista. La Civic Type R è celebrata in tutto il mondo come simbolo di prestazioni estreme con sei varianti da quando debuttò in Giappone come modello nel 1997. In questa versione 2023 ha recentemente stabilito un nuovo record in pista per auto di serie a trazione anteriore sul circuito di Suzuka in Giappone. Sotto al cofano è pronta a scattare una versione ancora più potente e reattiva del pluripremiato motore Honda turbo da 2,0 litri, abbinato a una trasmissione manuale a sei marce migliorata. Cambiato, pur nella continuità, il design che punta all’aerodinamica e che si concretizza in una vettura più lunga, più bassa e più larga. I robusti parafanghi si allargano su ruote leggere calzate con pneumatici Michelin più larghi. Spiccano le porte posteriori più larghe - esclusive della Type R - uno spoiler posteriore ridisegnato e un paraurti rimodellato che rivela le sue caratteristiche tre uscite di scarico rotonde e il nuovo diffusore posteriore. Completamente nuovo anche l’interno con dettagli e funzionalità emozionanti.