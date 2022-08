Strada-pista-strada con la Porsche 911 GT3 RS - Foto

Versione targata pensata anche per un utilizzo in pista, la nuova Porsche 911 GT3 RS abbina stile vistoso a prestazioni estreme. Ispirata alla GT3 R da gara, l'ultima nata a Stoccarda è equipaggiata con un 6 cilindri aspirato di 4,0 litri da 525 Cv, sfoggia generose prese d’aria, un maxi alettone posteriore e un roll-bar interno.

Come su alcune 911 da competizione del Cavallino tedesco, adotta un unico radiatore centrale al posto dei tre standard: è sistemato nel vano bagagli anteriore. Spazio che è stato utilizzato anche per posizionare i dispositivi di azionamento degli elementi aerodinamici sul cofano, controllati elettronicamente. Uniti ad altri dettagli specifici in carbonio, queste novità garantiscono un carico sull'avantreno di 409 kg a 200 km/h, un valore quasi triplo rispetto a quello di una GT3 standard e che sale a 860 kg a 285 km/h. Il peso dell’auto, invece, è stato contenuto in 1.450 kg, grazie all’ampio utilizzo di materiali compositi.

Per la prima volta su una 911 stradale è previsto un sistema di riduzione della resistenza aerodinamica (DRS) che, premendo un tasto, permette al guidatore di variare l’incidenza delle appendici mobili, per far raggiungere in rettilineo alla RS le massime velocità. Appendici che vengono utilizzate anche come aerofreni nelle decelerazioni più intense.

Dotata di prese d’aria aggiuntive, carreggiate allargate, freni maggiorati, cambio a doppia frizione PDK e tre impostazioni di guida (normale, sport, pista), la 911 GT3 RS è accreditata di uno 0-100 km/h in 3,2 secondi e di una andatura di punta di 296 km/h.

In Germania, dove la GT3 RS è già ordinabile, per realizzare il desiderio di avere un’auto adatta a passare dalla strada alla pista e di nuovo in strada per il casa-ufficio, la Porsche chiede 229.517 euro.