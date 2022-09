7S, la «Vision» di Skoda del futuro

Vincerà la sfida della mobilità del futuro chi, ai tempi presenti, ha maturato una visione e proprio Vision è il nomignolo del concept di Suv Skoda taglia XL che del brand boemo, un giorno, indosserà i galloni di ammiraglia.

Skoda Vision 7S è ancora un’auto virtuale, ma il livello di dettaglio degli sketch lascia pensare che la produzione in serie sia questione di qualche stagione (2025?). E soprattutto, che sia già stata approvata.

Nomen omen: abitacolo per 7, anzi una configurazione 6+1, con un seggiolino per bambini sistemato a cavalcioni del maxi tunnel centrale tra la prima e la seconda fila. Tra gli effetti speciali, anche la modalità «Relax»: premi un pulsante e il touchcreeen da 14,6” ruota da verticale a orizzontale, ne premi un altro e i sedili anteriori si reclinano, e puoi gustarsi un film proprio come in soggiorno.

Di rottura è in ogni caso anche il design esterno «Modern Solid»: addio alla classica griglia frontale al lamelle verticali, spazio a proiettori full LED che incorniciano una calandra chiusa in nero lucido. Caratteristica saliente del geometrico profilo laterale è poi l’assenza del montante di mezzo: portiere ad apertura «ad armadio». Ah, ovviamente Vision 7S è un SUV 100% elettrico, la piattaforma è la medesima di Skoda Enyaq, solo sottoposta a «stretching»: batterie da 89 kWh, autonomia di oltre 600 km, ricarica rapida in corrente continua fino a 200 kW. Per Kodiaq, ultimi scampoli di carriera: l’erede - silenziosamente - scalpita e prepara una rivoluzione.