L'urban Suv ha un nome: Avenger

Avenger, e l’urban Suv di Jeep ha finalmente un nome, oltre che un volto a tutto tondo. Avenger la prima Jeep 100% elettrica, la Jeep più piccola della famiglia, la prima Jeep «made in Ue» nata sotto le insegne di Stellantis. Infine, non l’unica nuova elettro-Jeep in vista: per gli Usa (per ora), ecco anche Jeep Recon (offroad) e Jeep Wagoneer S (SUV di lusso).

Avenger sarà costruita nell’impianto ex FCA di Tychy, in Polonia, e sfrutterà il pianale modulare CMP ex PSA specifico per le compatte elettriche (lo stesso che equipaggia Peugeot e-208/e-2008). In termini di dimensioni, si posizionerà sotto Jeep Renegade: lunghezza attorno ai 4 metri e 15.

Benché la scheda tecnica sia ancora sotto chiave, Avenger dovrebbe dunque escludere versioni con motore termico, per essere mossa unicamente dalla nota unità elettrica da 136 Cv, alimentata da batteria da 50 kW, anche se l’autonomia che Jeep promette (400 km) è superiore al solito. Poiché inoltre è prevista anche una variante a trazione integrale (altrimenti, di che Jeep stiamo parlando), non è esclusa la possibilità di configurarla con due motori, uno per ciascun asse.

Di «baby» Avenger, Suv compatto dallo stile semplice ma ben proporzionato e che - assicurano - performerà in offroad come una vera Jeep, per ora è tutto. Unveiling ufficiale in occasione del Salone di Parigi il 17 ottobre. Giorno a partire dal quale aprirà la campagna di preordini e verrà diffuso il listino prezzi. Arrivo in concessionaria entro il primo trimestre 2023.