MG: con MG4 electric ora la gamma è completa

Dai Suv (elettrici) alla SW (elettrica), fino alla classica compatta a cinque porte (elettrica). Che una classica compatta a cinque porte, per la verità, non la è nemmeno, visto il suo design così particolare, quasi da mini-crossover. Con MG4 Electric, la gamma europea di MG Motor si completa con un’auto a sua volta moderna nello stile e pratica nelle sue funzioni. Lunga 4 metri e 29, MG4 - solo l’ultima new entry, dopo la wagon MG5 Electric, del prolifico brand oggi di proprietà del Gruppo cinese Saic - esprime piacevoli linee tese all’esterno e un generoso spazio per cinque occupanti all’interno (interasse di 2 metri e 71). Al passo coi tempi anche il kit tecnologico: c’è il quadro strumenti digitale, c’è un display centrale da 10,1”.

Il bagagliaio? A prova di famiglia, o quasi (da 355 a 1.165 litri). Già ordinabile, MG4 declinata in tre versioni, differenti nell’allestimento ma anche nella proprietà elettro-meccaniche: «Standard» (motore da 117 kW/160 Cv, batteria da 51 kWh

di capacità, autonomia di 350 km, potenza massima di ricarica in corrente continua fino a 117 kW e tempi di ricarica dal 10% all’80% in 40 minuti), «Comfort» (motore da 150 kW/204 Cv, batteria da 64 kWh, autonomia di 450 km, potenza di ricarica fino a 135 kW e tempi di ricarica dal 10% all’80% in 35 minuti) e «Luxury» (stesso powertrain della Comfort, ma con più tecnologia di bordo). Listino a partire da 30.000 euro: con ecobonus più promo di lancio, la soglia scende a 23.000 euro. Allora sì, si ragiona.