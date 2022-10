Michelin CrossClimate 2 ora anche per i Suv (e i camper)

La domanda da porsi è una sola: guido spesso d'inverno con abbondanza di neve e temperature molto rigide? Se la risposta è sì, la scelta ovvia è lo pneumatico invernale. In tutti gli altri casi la scelta «all season» sembra quella più sensata. Soprattutto se dobbiamo «calzare» un Suv, perché l'ultima novità di Michelin è pensata proprio per gli sport utility: ecco la seconda generazione di Crossclimate che ora ha una gamma per i Suv (e pure per i Camper) in grado di coprire il 99% delle misure sul mercato, da 17 a 20”.

Chiariamo CrossClimate è l'unico «all season» che parte da un estivo per avere performance da invernale (i competitors fanno il percorso inverso): anche in questo caso le prestazioni sono di tutto rispetto, sia quando si richiede alla gomma di lavorare sotto stress sull'asciutto, sia in trazione nel fango, sia - infine - quando la tenuta dell'asfalto è precaria.

Scelta pratica ed economica, consente con un solo treno di pneumatici di non preoccuparsi delle variazioni meteorologiche per tutto l’anno pur ottemperando alle direttive invernali.

Pneumatico di nuova generazione per mescola, architettura e disegno del battistrada, CrossClimate 2 Suv promette di mantenere le prestazioni anche da usurato. Tanto che nei test certificati ha battuto i competitors in tutte e otto le prove, dalla frenata sul bagnato alla durata (che significa anche rispetto dell'ambiente). Come tutti i pneumatici della gamma CrossClimate, anche questo modello è dotato della certificazione 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake) e della marcatura M+S.