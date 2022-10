Subaru, nel segno di Forester

Il test? Stavolta, complice l'estate, è di quelli lunghi. E comprende proprio tutto: dall'autostrada all'off-road, dalla montagna alla città. Compagna di viaggio, l'ultima evoluzione di un mostro sacro per Subaru: la Forester in versione 4dventure. E inquadriamo subito ascisse e ordinata per capire in quale range ci muoviamo: un Suv «vero» lungo 464 centimetri con un listino che per il nostro modello è di 44.750 euro.

Orange

Per la 4dventure Subaru ha puntato sull'orange: sono infatti gli inserti arancioni che spiccano sul bianco della carrozzeria (ma anche sul grigio scuro, ancora più elegante) a dare un tocco al tempo stesso di esclusività e di sportività a questa versione. Lo stesso arancio viene ripreso in alcuni dettagli all'interno dove la pelle è sostituita da un tessuto idrorepellente (e «ricamato» d'arancio) che insieme ai robusti tappetini di gomma - anche nel bagagliaio - consente qualsiasi strapazzo. Bellissimi i cerchi nero lucido da 18” a dieci razze.

Tanto spazio

In abitacolo spazio comodo per cinque, tanta visibilità (c'è anche un bel tettuccio apribile panoramico) e un volume di carico ampio e ben sfruttabile nel quale abbiamo impilato senza problemi tre trolley, sacca da tennis, zaino e due borsoni.

Sotto il cofano Subaru ha fatto una scelta netta: niente diesel, c'è solo il 2.0 benzina (rigorosamente boxer) che si fregia di una “e” perché con l'aggiunta di un motore elettrico allineato longitudinalmente al cambio - insieme alla batteria - aggiunge quasi 17 Cv ai 150 dell'unità termica. Il risultato è la capacità di veleggiare in elettrico per qualche tratto e di ripartire e fare manovra utilizzando solo la batteria. Certo, la spinta non è brutale, ma appena si impara ad assecondare la trasmissione Lineartronic la cavalleria si sfrutta alla grande e la tenuta è notevole. Per chi ha il piede pesante la funzione “SI” è stata migliorata e consente una guida più pepata. Gestendo invece con cautela l'acceleratore il sistema ibrido di Subaru consente una media reale (incluse autostrada e città) di 12,5 km con un litro, prestazione di tutto rispetto per un Suv che supera i 16 quintali. E visti i prezzi ai quali è schizzato il gasolio nelle ultime settimane, l'ormai «antiquato» confronto con il diesel finirebbe quasi in parità.

EyeSight

La quarta generazione di EyeSight, il sofisticato sistema di Subaru dedicato alla sicurezza è una presenza costante per il guidatore con tutto il meglio degli Adas a disposizione. Ecco, se proprio uno volesse guidare «come una volta», potrebbe trovare ogni tanto fastidiosa l'ingerenza della tecnologia durante la marcia, ma dal punto di vista della sicurezza non c'è dubbio che si viaggia con un angelo custode a bordo.

Secondo noi

CI PIACE

Look svecchiato, soprattutto nel frontale, interni ben congegnati per spazi e colori. Handling notevole: baricentro sempre basso nonostante le dimensioni. Consumi adeguati. Silenziosità di marcia. Sistemi di sicurezza e off-road sono una certezza con Subaru

NON PIACE

Il feeling con la trasmissione Lineartronic non è sempre immediato. Strumentazione

un po' troppo classica.