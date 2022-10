MG4, il design - video

Peculiare il design, che disegna l’anteriore con fari e indicatori di direzione verticali, enfatizzato da 28 LED che formano sei strisce verticali in fibra ottica. I fendinebbia e gli anabbaglianti sono combinati in un tris con gli indicatori di direzione a LED. La convergenza di queste linee continua nel posteriore, caratterizzato dal design dei gruppi ottici a LED posti all’estremità della carrozzeria, dove una striscia luminosa posteriore si allunga per l’intera larghezza.

La doppia tonalità del tetto e il suo sviluppo posteriore in uno spoiler a doppia ala contribuiscono ad un prolungamento ottico della linea della vettura, per caratteristiche aerodinamiche davvero interessanti. Cx tra 0,27 e 0,287 a seconda dell’allestimento a seconda della configurazione delle prese d’aria frontali.: quando è minore la necessità di raffreddamento dell’aria la bocchetta viene chiusa migliorando così le prestazioni aerodinamiche fino al 30% e l’autonomia fino al 10%. Anche i cerchi in lega da 17"sono ottimizzati dal punto di vista aerodinamico. MG4 Electric è disponibile in sette colori.