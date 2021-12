Sorpreso a rubare una bici, aggredisce i proprietari e viene arrestato

Si trovavano affacciati alla finestra di casa quando si sono accorti che uno sconosciuto, tranciata la catena, stava rubando la bicicletta di uno dei due dal garage. Si sono precipitati nel cortile per fermare il ladro ed impedirgli di portare a compimento il furto, ma l'uomo ha reagito con violenza. Poco dopo è stato arrestato da una pattuglia dalla sezione radiomobile della Compagnia di Parma con l’accusa di rapina impropria.

La vicenda è avvenuta ieri sera in un condominio di via Milano. Erano da poco passate le 22 quando i due coinquilini affacciandosi alla finestra del loro appartamento hanno visto un uomo trafficare all’interno del garage, con una torcia in mano, vicino alla bicicletta. L'uomo, un 27enne pakistano residente in provincia di Reggio Emilia, aveva già tranciato la catena.

I due non ci ha pensato un attimo e di corsa sono scesi dal 4° piano per bloccarlo. Arrivati nel cortile ne è una violenta colluttazione con il 27enne che, dopo aver inventato diverse scuse per giustificare la presenza nel garage con degli arnesi atti allo scasso, ha pensato bene di colpire e strattonare i due per guadagnarsi la fuga. La violenta reazione, per la fuga, è stata sedata grazie all’arrivo della pattuglia (che nel frattempo era stata mandata sul posto dalla centrale operativa allertata da un condomino). Il 27enne preso in consegna dai militari è stato arrestato per rapina e denunciato per possesso ingiustificato di arnesi atto allo scasso e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria