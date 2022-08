Ruba un portafogli e un iPhone: rintracciato in un bar a Parma e denunciato

Un 43enne albanese è stato denunciato per furto. Ieri pomeriggio in via Colorno, un 42enne rumeno ha denunciato di essere stato derubato. Aveva appoggiato iPhone e portafogli sul tavolino fuori dal bar di una stazione di servizio, quando da un furgone sono scesi due uomini: dopo aver “ripulito” il tavolino, si sono dileguati.

La polizia, avvertita dell'accaduto, ha iniziato la ricerca del furgone, su cui pareva si trovassero quattro persone. Il mezzo è stato rintracciato in zona stazione, vicino a un bar. Grazie alla descrizione del derubato, fra gli avventori è stato riconosciuto un 43enne albanese; con lui, un 66enne albanese e un 19enne moldavo. Il 43enne, che era il conducente del furgone, incalzato dagli agenti ha poi ammesso le proprie responsabilità, restituendo lo smartphone e parte dei soldi presa dal portafogli (180 euro).

L'uomo, che ha già dei precedenti, è stato denunciato. La refurtiva è stata restituita al proprietario.