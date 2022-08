"Rifiuti nel greto del torrente: l'area è stata completamente ripristinata. E a breve in viale Mariotti saranno ricollocati due cestini"

In merito all'articolo "Mancano i cestini viale Mariotti...", apparso sulla Gazzetta di Parma online il 24 agosto, il Comune di Parma precisa:



"La condizione ricorrente di abbandono rifiuti nel greto del torrente Parma, alle spalle della pensilina del Toschi e della fermata del bus su viale Mariotti di fronte alla Ghiaia, non è legata a disservizi del sistema di raccolta, ma è frutto di comportamenti non corretti di persone che lanciano deliberatamente oggetti nel torrente. Come si può notare dalle immagini l'area è stata completamente ripristinata.

Per disincentivare il lancio di bottiglie nel greto, già da tempo è stato collocato un bidone per la raccolta del vetro proprio su viale Toschi, nella zona retrostante il bar.



Nei pressi delle fermate del bus, in viale Mariotti, verranno a breve ricollocati i due cestini che sono stati irreparabilmente danneggiati da atti vandalici.



Inoltre, è attivo già da tempo un servizio di raccolta rifiuti nell'alveo del torrente Parma; inizialmente a cadenza settimanale, da marzo 2021 viene svolto due volte a settimana.

Nonostante l'impegno e gli interventi di Iren e del Comune per mantenere l'alveo sgombro da rifiuti vogliamo evidenziare come sia necessario la collaborazione dei cittadini nel tenere comportamenti corretti ed utilizzare adeguatamente i servizi offerti.



Il Comune di Parma continuerà a monitorare la situazione e a considerare quest'area della città come particolarmente sensibile per promuovere gli interventi più adatti. Per segnalare eventuali disservizi in materia di rifiuti, è attivo Contact center di Iren Ambiente (numero verde 800.212.607); per problematiche di ordine pubblico si può contattare la Centrale Operativa della Polizia Locale al numero 0521.218000."