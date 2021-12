Drusilla Foer porta all'Auditorium Paganini "Eleganzissima"

Drusilla Foer arriva a Parma.

Giovedì 10 marzo 2022, all’Auditorium Paganini di Parma, Drusilla Foer porta in scena il recital “Eleganzissima”, l’evento è realizzato da CAOS Organizzazione Spettacoli con ARCI Parma e con il contributo del Comune di Parma.

ELEGANZISSIMA: Il recital scritto e interpretato da Drusilla Foer, in una nuova versione aggiornata, prosegue il suo viaggio raccontando gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. In “Eleganzissima”, essenziali al racconto biografico sono le canzoni, che Drusilla interpreta dal vivo accompagnata dai suoi musicisti.

Il recital, ricco di musica, svela un po' di lei: familiare per i suoi racconti così confidenziali e unica, per quanto quei ricordi sono eccezionali e solo suoi. Il pubblico si

trova coinvolto in un viaggio nella realtà così poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un'alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall'intensità commovente.

La produzione è della Best Sound di Franco Godi, compositore per la pubblicità, per la tv e per il cinema fin dagli anni '60, nonchè scopritore e artefice dell'hip hop di successo in Italia dagli anni 90 a oggi.

Biglietti in prevendita: sono disponibili tramite il circuito www.ticketone.it e presso Arci Parma (Via Testi, 4 – PR).

Per informazioni: ARCI Parma e CAOS Organizzazione Spettacoli tel 0521-706214 – info@arciparma.it

DRUSILLA FOER

Drusilla Foer, origine toscana, è da tempo un'icona di stile: prima della ribalta televisiva come giudice di Strafactor 2017, "talent nel talent" di X Factor, e poi come editorialista di Matrix Chiambretti su Canale 5 e La Repubblica delle Donne in prima serata su Rete 4, si fa già notare nel 2012 al cinema con Ferzan Özpetek in "Magnifica Presenza" e ancora in TV con Serena Dandini per "The Show Must Go Off" su La7.

Attrice, autrice e cantante, Drusilla ha all’attivo due spettacoli teatrali, da lei scritti e interpretati. Il primo è Eleganzissima, il recital con la direzione artistica di Franco Godi, fra racconto, musica dal vivo e canzoni, che debutta in anteprima nazionale al Teatro Franco Parenti di Milano nel 2016 e nelle tre stagioni a seguire è in cartellone in alcuni fra i teatri di maggior prestigio in Italia, come l'Ambra Jovinelli a Roma, il Puccini a Firenze, il Manzoni a Milano, tutti sold out. Il secondo è Venere Nemica, testo ispirato alla favola di Apuleio “Amore e Psiche” per la regia di Dimitri Milopulos, che debutta con una serie di anteprime a inizio 2020 a Milano, Prato, Roma e altre città, riempiendo ogni sera i teatri, in attesa della programmazione ufficiale nella stagione successiva.

Nella sua carriera Drusilla Foer ha spaziato in vari ambiti. È fotografata da Mustafa Sabbagh, considerato fra i fotografi contemporanei più importanti, in una mostra a Lei dedicata “Itinere”, all’Aria Art Gallery di Firenze nel 2016. Posa come installazione all’interno di Maraveé Corpus a Udine, collettiva di artisti internazionali come David LaChapelle e Cindy Sherman. Posa per lo stilista e designer Alessandro Gaggio, indossando i gioielli che nel 2016 sono esposti al Museo Bellini di Firenze, accompagnati dalle sue foto, e nel 2018 è testimonial per lo stilista Daniele Ancarani. Personaggio irriverente e antiborghese, in più occasioni sostiene cause sociali per lei importanti: posa per un calendario a favore di Anlaids nel 2013, mentre nel 2016, nell’ambito del WeWorld Film Festival, aderisce alla special night benefica “Fare Bene Fa Bene” dedicata alle Donne di Merito e organizzata da The Circle, l’associazione internazionale fondata da Annie Lennox. Dal 2017 in poi partecipa, in veste di ospite o di conduttrice, a più edizioni dei Diversity Media Awards organizzati da Francesca Vecchioni. Presenta il Premio Antinoo indetto dalla Action Academy di Maria Grazia Cucinotta ai Cinecittà Studios a Roma. In gennaio 2018 è in scena al Teatro Comunale di Antella, per il Progetto Proust curato dal regista Riccardo Massai, nell'interpretazione e lettura di brani tratti dalla "Recherche", capolavoro della letteratura novecentesca. In giugno al Piccolo Teatro di Milano, apre con una sua esibizione la XXXII^ edizione del Festival Mix. Pochi giorni dopo è madrina e presentatrice del Pride Milano, una giornata di grande festa e inclusione con oltre 250.000 partecipanti.

Nell'estate 2018 è fra i personaggi di spicco del format "Citofonare Strabioli", nel quale l'autore teatrale e televisivo Pino Strabioli ogni sera incontra e intervista sul palco di fronte al pubblico un personaggio proveniente dal mondo dell'arte, della cultura o della musica. In settembre è fra le protagoniste de Il Tempo delle Donne, l'evento organizzato dal Corriere della Sera alla Triennale di Milano, chiamata a leggere e interpretare le composizioni della poetessa Nella Nobili. A partire dall'autunno 2018 Drusilla Foer è nuovamente in teatro e in televisione con nuovi appuntamenti di particolare rilevanza, mentre la campagna pubblicitaria per la Collezione

Autunno Inverno dello stilista Daniele Ancarani ce la rimanda con un'immagine di testimonial affascinante e sofisticata. Anche nel 2019 è protagonista di alcuni eventi che si fanno notare, come il Lovers Film Festival di Torino, il TedX a Padova e di nuovo gli Action Academy Awards a Cinecittà.

Drusilla è autrice anche di un format sperimentale per la propria IGTV, TokTok Dru, declinato in 8 puntate di grande successo.

Nel 2021 è nuovamente in TV con Ciao Maschio, il programma con Nunzia Di Girolamo in seconda serata su RAI 1, poi in radio con Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, ospite residente del programma Facciamo Finta Che… su R101. In settembre è Teatro Olimpico di Vicenza come voce narrante dell’Histoire du Soldat - musica di Igor Stravinskij, libretto di Charles Ferdinand Ramuz - nella versione di Giancarlo Marinelli, qui anche regista, con André De La Roche nei panni del Diavolo (e coreografo) e Beatrice Venezi direttore d’orchestra a guidare nell’esecuzione dal vivo l’ensemble dell’OTO. Lo spettacolo, in prima nazionale, apre il 74° Ciclo dei Classici del Teatro.

Torna sul palco in teatro con una nuova versione di Eleganzissima nell’autunno 2021.

Il 5 ottobre esce per Mondadori Tu non conosci la vergogna, il suo primo libro.