Rinviato lo spettacolo DoppioZero

Il Teatro di Ragazzola ha deciso "con grande dispiacere, di sospendere lo spettacolo "DOPPIOZERO" della compagnia Circo Carpe Diem, in programma al Teatro Arena del Sole di Roccabianca domenica 9 gennaio alle ore 16, e di rinviarne la messa in scena a data da destinarsi.

Ci sarebbe piaciuto riprendere subito quest'anno l'appuntamento con il teatro per ragazzi/e, ma il numero crescente di casi di positività al Covid su scala nazionale, in particolare nelle prime fasce di età, suggeriscono in questi giorni una maggiore prudenza.

Riproporremo, comunque, lo spettacolo non appena la situazione avrà un migliore andamento."

La stagione serale per adulti riprenderà, invece, sabato 15 gennaio, alle ore 21.15, sempre all'Arena del Sole di Roccabianca con lo spettacolo "MARJORIE PRIME", che vedrà protagonista Ivana Monti e un cast di ottimi attori. L’ingresso con obbligo di Green Pass rafforzato e l’uso della mascherina Ffp2 garantiranno condizioni di svolgimento in piena sicurezza.