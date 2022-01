Anna Falchi conduce "I fatti vostri" in mascherina

Oggi Anna Falchi ha condotto I fatti vostri con la mascherina insieme a Salvo Sottile.

Ieri l'attrice aveva saltato la trasmissione e Sottile aveva spiegato che sarebbe tornata presto.

Dopo che sui social in molti si erano interrogati sulla sua assenza era stata la stessa Falchi a spiegare i motivi sul suo profilo Instagram: «Il mio "anno nuovo" non è partito benissimo. Ho scoperto di aver avuto un contatto con un positivo. Come da regola ho fatto 5 giorni di autosorveglianza, 2 tamponi ( negativi) e comunque ho fatto già 3 vaccini! Da domani tornerò in video accanto (ma non troppo): al mio adorato socio Salvo Sottile, all’amica Emanuela Aureli , al mio professore preferito Umberto Broccoli e a tutta la squadra dei Fatti vostri, con la mascherina FFp2! Spero che mi seguiate e che mi sosterrete in questa piccola disavventura! Sono cose che possono accadere a tanti di noi in questo, maledetto, periodo. Show must go on».