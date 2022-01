Alex Belli cacciato dallo studio del Grande Fratello. Signorini: "Questa soap opera ha stufato"

Una soap opera all'interno di un reality. Che ormai ha stufato e annoiato sostengono sia il conduttore del Grande Fratello Alfonso Signorini che alcuni ex coinquilini della Casa.

Nel mirino ci sono l'attore e modello parmigiano Alex Belli e il suo "triangolo amoroso" con la moglie Delia Duran e la concorrente del Gf Soleil. La prima - ancora in gara - è ignara che il marito l'abbia (forse. Chissà) lasciata via twitter.

E ieri sera in studio è andato in scena un battibecco con Signorini, che alla fine lo ha cacciato. «Adesso anche basta. Per fortuna stasera non volevi parlare e avevi scelto la linea del silenzio - dice il conduttore, che - continuamente interrotto da Belli, non riesce a fare il suo mestiere - Autori, per favore, lo accompagnate fuori? Siamo in diretta ed io mi rifiuto di lavorare così. Vai pure fuori, vattene fuori! Vai a fare l’imbonitore da un’altra parte. Non si può lavorare così, serve rispetto per il pubblico».

Fino alla prossima puntata...