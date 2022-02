"Un'ora a teatro": al Paganini con Erri De Luca e Sabrina Knaflitz

Erri De Luca arriva a grande richiesta a Parma.

Sabato 30 aprile 2022, all’Auditorium Paganini di Parma, Erri De Luca e Sabrina Knaflitz portano in scena lo spettacolo «Un’ora a Teatro», l’evento è realizzato da CAOS Organizzazione Spettacoli con ARCI Parma.

Sono racconti a due voci: le imprese di un fiore, le stranezze di un albero piantato in un giardino, che non lascia cadere i suoi frutti, l’avventura di due famosi gas della chimica, il punto di vista di un antico abitante di foreste.

C’è una notizia circa l’uguaglianza e un consiglio in caso di valanga.

In mezzo irrompe una scrittrice americana del 1900 che frantuma il rapporto tra i sessi sprizzando scintille.

Il finale è napoletano.

ERRI DE LUCA ha scritto narrativa, teatro, traduzioni, poesia.

A 18 anni inizia l’impegno politico nella sinistra extraparlamentare, che dura fino ai 30 anni. Termina nell’autunno ’80 con la partecipazione alla lotta contro le ventimila espulsioni dalla FIAT Mirafiori a Torino.

Tra il 1983 e il 1984 è in Tanzania volontario in un programma riguardante il servizio idrico di alcuni villaggi. Durante la guerra nei territori dell’ex Jugoslavia, negli anni ’90, è stato autista di camion di convogli umanitari. Nella primavera del ’99 è a Belgrado, stavolta da solo, durante i bombardamenti della Nato, per stare dalla parte del bersaglio. A questo periodo risale l’amicizia con il poeta Izet Sarajlic di Sarajevo, conosciuto durante la guerra di Bosnia, e di Ante Zemljar poeta e comandante partigiano della guerra antinazista.

Il suo primo romanzo, “Non ora, non qui”, è stato pubblicato in Italia nel 1989. I suoi libri sono stati tradotti in oltre 30 lingue. Autodidatta in inglese, francese, swahili, russo, yiddish e ebraico antico, ha tradotto con metodo letterale alcune parti dell’Antico Testamento.

Per il cinema ha scritto il cortometraggio “Di là dal vetro”, “Il Turno di Notte lo Fanno le Stelle” (premiato al Tribeca Film Festival di New York 2013), la biografia musicale “La Musica Provata” e il documentario “Alberi che camminano”. Ha tradotto in napoletano e sceneggiato “La voix humaine” di Cocteau per l’interpretazione di Sophia Loren.

Per il canale YouTube “The Decameron 2020” ha scritto e raccolto con Paola Porrini Bisson voci di scrittori e attori del mondo dagli isolamenti dell’epidemia.

In teatro è stato in scena con “Attraverso” ( Mario Brunello, Gabriele Mirabassi, Marco Paolini, Gianmaria Testa); “Chisciotte e gli invincibili” ( Gabriele Mirabassi e Gianmaria Testa); “In nome della madre” ( Sara Cianfriglia e Simone Gandolfo); “In viaggio con Aurora” ( Aurora De Luca); “Chisciottimisti” ( Gabriele Mirabassi e Gianmaria Testa); “Solo andata” con il Canzoniere Grecanico Salentino.

Nel settembre 2013 e’ stato incriminato per “istigazione a commettere reati”, in seguito a interviste in sostegno della lotta NOTAV in Val di Susa.

Il processo iniziato il 28 gennaio 2015 si è concluso dopo cinque udienze il 19 ottobre 2015 con l’assoluzione ”perché il fatto non sussiste”.

A sua difesa ha pubblicato “La Parola Contraria”, Feltrinelli.

Vive nella campagna romana dove ha piantato e continua a piantare alberi.

SABRINA KNAFLITZ: ha recitato in diversi film e serie TV ed è anche attrice teatrale.

Ha debuttato giovanissima a teatro con Memé Perlini, ne "La Lupa" di Giovanni Verga proseguendo il suo percorso teatrale con Vittorio Gassmann in "Camper" spettacolo che debuttò al Festival di Spoleto nel 1994. Subito dopo viene scelta da Luciano Manuzzi per il film "I pavoni", presentato al Festival di Venezia.

In Germania per la ZDF gira una serie televisiva intitolata "Liceo Europa" per la regia di Hans Lichti. Tornata in Italia, la vediamo ne "I laureati" di Leonardo Pieraccioni, accanto a Gianmarco Tognazzi.

Tra le produzioni cinematografiche, "I fobici", regia di Giancarlo Scarchilli con Marco Giallini e Daniele Liotti. "Tuttapposto" di Franco Bertini, "Tutto in quella notte" di Franco Bertini.

Si dedica poi solo al teatro. Tra i suoi lavori "Coriolano" con la regia di Roberto Cavosi, "I monologhi della vagina" di Eve Ensler, "Riccardo III" di William Shakespeare, "La pazza della porta accanto" di Claudio Fava e "Un'ora a teatro" con Erri De Luca nel 2021.

Ha fatto da madrina all'edizione 2011 dei premi culturali Alabarda d'oro a Roma.

