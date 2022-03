MasterChef 11, la vincitrice è Tracy. E ora la attende Alma a Colorno

Dopo l'eliminazione di Lia l'ultima sfida ai fornelli di Masterchef Italia 11 ha visto protagonisti i tre finalisti Carmine, Christian e Tracy che hanno presentato ai giudici i loro menù.

La 28enne, nata in Nigeria e cameriera di sala in provincia di Verona, ha conquistato la vittoria e portato a casa 100.000 euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare il primo libro di ricette e di accedere a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana a Colorno.