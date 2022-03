Premio «Elena Formica» martedì la consegna

Sono state oltre 150 le richieste di adesione alla terza edizione di «Scrivere d’opera», il workshop di introduzione alla scrittura critica rivolto agli studenti delle classi III, IV e V e agli insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado di Parma e Provincia, organizzato dal Teatro Regio di Parma, con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Critici Musicali e dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro.

Dieci i finalisti. La cerimonia di consegna del Premio «Scrivere d’opera Elena Formica», momento culminante del workshop, avrà luogo al Ridotto del Regio, martedì alle 17 (ingresso libero con prenotazione obbligatoria).

La giuria composta da Giulio Baffi (presidente Anct), Alessandro Cafiero, marito di Elena Formica, Pierachille Dolfini (Avvenire), Angelo Foletto (presidente Ancm, la Repubblica), Alberto Mattioli (La Stampa), Anna Maria Meo (direttore generale Teatro Regio di Parma), Gian Paolo Minardi (Gazzetta di Parma), Carla Moreni (direttivo Ancm, Domenica de Il Sole 24 ore), Mara Pedrabissi (Gazzetta di Parma), Alessandro Rigolli (Giornale della musica), Claudio Rinaldi (direttore della Gazzetta di Parma), Valeria Ottolenghi (Relazioni esterne Anct, Gazzetta di Parma), Vittorio Testa (Gazzetta di Parma), dopo un’accurata valutazione, premierà le migliori recensioni scritte dagli studenti; in palio biglietti e abbonamenti per gli spettacoli in scena al Teatro Regio.



Sono state quattro le scuole coinvolte in questa edizione: Liceo Classico «Romagnosi», Liceo Classico Europeo «Maria Luigia», Liceo Artistico Statale «Paolo Toschi», Liceo Scientifico-Musicale «Attilio Bertolucci». Il workshop si è incentrato sullo studio e l’analisi della «Carmen» di Bizet, che ha inaugurato la Stagione lirica 2022.

Dedicato a Elena Formica, brillante giornalista della Gazzetta di Parma prematuramente scomparsa nel 2013, il Premio «Scrivere d’opera» rappresenta il momento conclusivo del percorso laboratoriale, in occasione del quale ciascun partecipante ha dovuto cimentarsi nella scrittura di una recensione, dando prova delle proprie capacità di analisi e argomentazione, stimolando così uno sguardo autonomo e consapevole sull’arte e la realtà. Gli studenti sono stati impegnati in nove incontri, da settembre a gennaio, curati da Angelo Foletto, Carla Moreni e Valeria Ottolenghi.

r.s.