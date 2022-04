Il parmigiano Pietro Maio ben figura all'Eredità, ma cede al "duello" finale

Un altro parmigiano protagonista a “L’Eredità” su Rai 1: il ventenne Pietro Maio, che non è riuscito, purtroppo, a centrare l’obiettivo finale, ma che però ha fatto lo stesso una bella figura, lasciando buona traccia di sé durante la trasmissione andata in onda ieri sera Mercoledì 20 Aprile. Durante la presentazione il conduttore Flavio Insinna lo ha lodato perché dopo essersi diplomato all’Istituto tecnico informatico, “a Giugno inizierà a prestare servizio civile sulle ambulanze”. Pietro ha superato agevolmente le prime due prove “gli abbinamenti”, sapendo individuare i piatti con o senza glutine, un gioco da ragazzi per lui che è uno chef mancato, anche se mai dire mai, e il “cambia, aggiungi o leva”, alla fine della quale, però, è stato sfidato per il “Duello” da un altro concorrente, Federico, che poi avrebbe prevalso per soli sette secondi. Comunque complimenti davvero perché lo stesso ha tenuto alto il nome di Parma.