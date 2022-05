Posticipato al 12 dicembre il concerto di Massimo Ranieri infortunato dopo la caduta dal palco

o Regio di Parma - ore 21,00

Lo spettacolo con Massimo Ranieri, inizialmente previsto mercoledì 25 maggio, al Teatro Regio è posticipato al giorno 12 dicembre 2022 causa l'infortunio dell'artista a seguito della caduta avvenuta venerdì scorso durante l’esibizione al Teatro Diana di Napoli.

I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per la nuova data, riprogrammata col nuovo spettacolo 2022/2023 per lunedì 12 dicembre 2022

Per coloro che non potranno assistere allo spettacolo nella nuova data, è possibile richiedere il rimborso entro il giorno venerdì 10 giugno p.v., rivolgendosi presso il punto vendita oppure il circuito di vendita, in cui è stato effettuato l’acquisto.

Per informazioni:

CAOS Organizzazione Spettacoli - Arci Parma tel. 0521 706214 – info@arciparma.it