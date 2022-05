Brusco e Asilo Republic al Fuori Orario

Venerdì 20 maggio, alle 22.00, arriverà il raggae e la dancehall con Brusco & Roots in the Sky. Giovanni Miraldi, in arte Brusco, è uno dei padri fondatori del reggae italiano e in questo concerto propone il meglio della sua lunga discografia: dai primi brani con la Villa Ada Posse, ai tormentoni come “Sotto i raggi del sole” e “Ti penso sempre”, ai brani che ne caratterizzano la carriera come “Sangue” e “L’erba della giovinezza”. L'ultimo album dell'artista, l’ottavo, è un lavoro che va a braccetto con la “bella stagione”, in cui reggae, pop, rap e afrobeat si fondono per dare vita a 10 canzoni moderne nelle sonorità e originali nei contenuti. Il disco vanta le collaborazioni di Clementino, Gemitaiz, Nerone, Thanee Rodriguez, Sud Sound System e Frenetik&Orange.

Sabato 21, alle 21.30, tornano invece le canzoni di Vasco Rossi con gli Asilo Republic. A fine concerto, la serata continua con la musica anni ‘90 dei dj resident del Fuori Orario.