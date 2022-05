Laura Pausini positiva al Covid: «Già all’Eurovision c’era qualcosa che non andava»

Laura Pausini è positiva al covid, lo ha annunciato lei stessa nelle Storie di Instagram: «Ebbene sì, c'era qualcosa che non andava - si legge nel messaggio pubblicato in tre lingue, italiano inglese e spagnolo -. Non mi sento bene da sabato. Ho pensato che fosse causato dalla stanchezza accumulata ma non era così. Ho appena scoperto di essere positiva al Covid e per questo motivo sono isolata e non posso viaggiare». La cantante ha rinunciato all'esibizione in Florida: «Sono molto dispiaciuta di non potermi esibire ad Amor a la Musica. Questo fine settimana avevo preparato uno spettacolo molto speciale e non vedevo l'ora di vedere i miei fan in Florida. Ora ho solo bisogno di guarire e di cercare nuove opportunità per ritrovarci in America, spero presto. Vi amo». Questo giustifica l'asenza dal palco nel momento clou dell'Eurovision Song Contest a Torino, i voti delle giurie dei Paesi in gara, per una ventina di minuti («un calo di pressione», aveva detto).