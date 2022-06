Bono torna in vacanza in Puglia, oggi aperitivo ad Ostuni - Foto

Il leader degli U2 Bono Vox è in vacanza in Puglia. La rockstar questa mattina ha trascorso alcune ore di relax ad Ostuni (Brindisi) passeggiando all’interno della villa comunale «Sandro Pertini» e sostando per un aperitivo nel bar interno.

Accompagnato dai suoi bodyguard Paul David Hewson (il nome originario di Bono) ha evitato ogni contatto con i suoi fans, che dopo averlo riconosciuto si sono avvicinati per gli autografi. L’artista irlandese resterà nel weekend in Valle d’Itria soggiornando in una struttura extra lusso tra le province di Brindisi e Taranto. Anche lo scorso anno Bono aveva scelto la Puglia per alcuni giorni di relax trascorrendo diversi giorni a Gallipoli (Lecce).