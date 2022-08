Ascolti tv: Superquark chiude con il 12,5% di share

Nella serata di ieri, mercoledì 24 agosto, su Rai1 l’ultima puntata di Superquark, con il più amato divulgatore scientifico della tv Piero Angela (scomparso il 13 agosto scorso a 93 anni, ndr), ha interessato 1.612.000 spettatori pari al 12.5%.

Su Canale 5 Fratelli Caputo ha raccolto davanti al video 1.704.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Rai2 Delitti in Paradiso ha interessato 1.192.000 spettatori pari all’8.2% di share. Su Italia 1 Le Iene presentano Delitto di Garlasco: la verità di Alberto Stasi in replica ha intrattenuto 857.000 spettatori con il 7.9%. Su Rai3 Ribelli ha raccolto 789.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%. Su Rete4 Controcorrente Prima Serata ha ottenuto 724.000 spettatori con il 6.4% di share. Su La7 La Corsa al Voto ha segnato 491.000 spettatori con uno share del 3.7%.

Nel segmento access prime time: Su Rai1 Techetechetè ha conquistato ben 2.941.000 spettatori con il 19.4%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.403.000 spettatori con uno share del 15.9%. Su La7 In Onda ha interessato 994.000 spettatori (6.6%). Su Rai2 TG2 Post ha raggiunto 950.000 spettatori con il 6.2%. Su Italia1 NCIS New Orleans ha registrato 916.000 spettatori con il 6.1%. Su Rete4 Controcorrente ha raccolto 834.000 telespettaori (5.6%), nella prima parte, e 869.000 (5.7%), nella seconda. Su Rai3 per Blob di tutto di più c'erano 668 mila spettatori (4,8%), la Gioia della Musica ha segnato 480.000 spettatori (3.3%), Il Santone ha siglato 444.000 spettatori (2.9%).

Nella fascia del preserale: su Rai1 Reazione a Catena - L'Intesa Vincente ha appassionato 2.254.000 spettatori (24.7%) mentre Reazione a Catena ha conquistato 3.367.000 spettatori (28.5%). Su Canale 5 la replica di Avanti il Primo ha raccolto 1.369.000 spettatori (15.8%) mentre Avanti un Altro ha toccato 1.996.000 spettatori (17.4%).

Per quanto riguarda i notiziari delle 20 questi gli equilibri: il Tg1 ha interessato 3.704.000 telespettatori (con il 26.3% di share); il Tg5 2.924.000 (20.6%); il TgLa7 661.000 (4.7%).

Questi i dati complessivi delle tre principali fasce di ascolto dove hanno prevalso nella media i canali Mediaset. Le reti Rai in prima serata hanno registrato il 36,8% con 5 milioni 443 mila a fronte di Mediaset che ha registrato 5 milioni 530 mila telespettatori e uno share del 37.35%. Cosi come nella seconda serata I canali che fanno capo a Codogno Monzese hanno prevalso con uno share del 39.57% nel totale con 2 milioni 713 mila spettatori rispetto alla Rai che ha registrato il 28,97% con 1 milione 986 mila. E nell’intera giornata i canali Mediaset hanno raggiunto 2 milioni 455 mila spettatori con il 36.9 contro la Rai che ha ottenuto il 36,3% con 2 milioni 415 mila.

Questi i dati delle reti Rai generaliste complessivi: prima serata il 28,5% di share con 4 milioni 213 mila spettatori. Nelle 24 ore hanno raccolto il 28% 1 milione 865 mila (ANSA).