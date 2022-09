Choc al concerto di Cristina D’Avena a Ladispoli. 65enne si spoglia e molesta le fan, salvato dal linciaggio dagli agenti

Un uomo si è mescolato tra il pubblico del concerto di Cristina D’avena a Ladispoli e, dopo essersi abbassato i pantaloni (alcuni riferiscono che si sia completamente denudato), ha iniziato a palpeggiare le ragazze presenti. L’episodio, riportato da più testate nazionali, si sarebbe verificato martedì sera in piazza Rossellini. Una volta scoperto, il maniaco è stato arrestato dalla polizia, nonostante il tentativo di dileguarsi fra la folla. L’uomo, portato in seguito in commissariato, è stato denunciato a piede libero ed ora dovrà rispondere all’accusa di violenza sessuale. Si tratta di un 65enne italiano che, secondo il racconto di alcune vittime, continuava ad avvicinarsi alle donne del pubblico completamente svestito, palpeggiando le donne. L’uomo avrebbe approfittato della calca, le vittime infatti non riuscivano ad evitarlo proprio per l'assembramento. Ci sarebbe stato anche un tentativo di linciaccio: alcuni presenti hanno iniziato ad avvicinarsi pericolosamente al maniaco, ma la polizia lo ha portato via prima che la situazione degenerasse.