BorgoSound, vincono i Nothing Bad

Un pubblico numeroso e caloroso ha animato il piazzale Salvo D’Acquisto sabato in occasione della finale di BorgoSound Festival 2022, contest musicale ideato dall’associazione «I nostri Borghi» e arrivato alla sua decima edizione. Una serata di emozioni, soprattutto per i Nothing Bad, entusiasta ed entusiasmante band mantovana che si è aggiudicata il primo posto vincendo, oltre alla consueta coppa, la maglia crociata del Parma Calcio 1913 e un premio in denaro offerto da Avis così come la targa per il gruppo più giovane in gara, vinta sempre dallo scatenato quartetto. Doppio premio per i secondi e i terzi classificati: rispettivamente gli Elephant Rose, votati anche come miglior gruppo dalla giuria popolare, e I Ragazzi del Tugurio, premiati per la miglior presenza scenica. La coppa Valenti per il testo più significativo - aspetto al quale BorgoSound presta particolare attenzione - è andata alla cantautrice reggiana Kill Dafne (Fabiana Parzanini); apprezzate anche le performance del cantautore Marco Cordona, in arte La Malcostume, e dei bresciani 3Nema.

Un riconoscimento è stato dedicato a Luigi Alfieri, per la sua opera a favore dell’Ucraina alla quale il Festival ha dedicato uno spazio in ogni serata, mentre Roberto Coppi ha vinto l’abbonamento del Parma Calcio estratto a sorte fra il pubblico votante della manifestazione. «Il tema della sicurezza si fa sempre più rilevante e la musica ha un ruolo importante nel rendere più vivibili i luoghi problematici - ha affermato il presidente de I Nostri Borghi Fabrizio Pallini che ha presentato la serata -. Siamo orgogliosi di contribuire con successo in tal senso e di poter dare a tanti giovani l’opportunità di misurarsi sul palco in un’atmosfera di amicizia». Fra una band e l’altra sono intervenuti Luca Asinari per l’Avis comunale e Giuseppe Squarcia in rappresentanza della squadra crociata.