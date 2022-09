La Pausini si rifiuta di cantare Bella Ciao, scoppia la polemica: ""Non voglio che nessuno mi usi per propaganda politica"

Non canto canzoni politiche, nè di destra nè di sinistra. Canto quello che penso della vita da 30 anni. Che il fascismo sia una vergogna assoluta sembra ovvio a tutti. Non voglio che nessuno mi usi per propaganda politica. Non inventassero ciò che non sono». Con queste parole, in risposta a un post del profilo twitter del sito spagnolo 20minutos, Laura Pausini ha replicato alle polemiche che l’hanno investita dopo essersi rifiutata di intonare Bella Ciao durante una trasmissione spagnola, durante la quale era ospite.