Brad Pitt debutta come scultore con una mostra in Finlandia

Brad Pitt debutta come scultore in un museo in Finlandia, nell’ambito della prima mostra d’arte pubblica dell’attore che ha colto di sorpresa il Paese nordico.

Situato a Tampere, terza città della Finlandia, è la prima volta che la star statunitense, «in gran parte autodidatta», presenta le sue sculture al pubblico, si legge in una nota del Sara Hildèn Art Museum. Le sculture di Pitt sono state svelate dallo stesso attore 58enne sabato scorso nell’ambito di collettiva dell’artista britannico Thomas Houseago, insieme a una serie di ceramiche del musicista australiano Nick Cave.

«Per me e Nick questo è un nuovo mondo e la nostra prima volta. Ci sembrava il momento giusto», ha dichiarato Pitt all’emittente finlandese Yle durante la cerimonia di apertura.

Tra le sculture, anche un pannello in gesso raffigurante la scena di uno scontro a fuoco, nonchè varie sculture a forma di casa in silicone trasparente, ciascuna delle quali è stata colpita da munizioni di diverso calibro, rivelandone la traiettoria e bloccando, nella materia plastica, il movimento distrutti