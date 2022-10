Emancipation: il nuovo film di Will Smith uscirà a dicembre

A quasi un anno dal famigerato schiaffo che Will Smith ha mollato a Chris Rock la notte degli Oscar, Apple ha annunciato che l’ultimo film della star, "Emancipation", uscirà a dicembre.

In molti pensavano che il film sarebbe stato posticipato dopo l'episodio che ha scioccato Hollywood e non solo ed è costato all’ex principe di Bel Air il divieto di partecipare alla cerimonia degli Academy Awards per 10 anni. Ma Apple ha annunciato a sorpresa che l’ultimo film della star arriverà nei cinema il 2 dicembre e sarà visibile in streaming su Apple TV+ una settimana dopo. Questo significa anche che, volendo, il film potrebbe competere agli Oscar il prossimo marzo.

Smith ha mantenuto un profilo relativamente basso da quella notte, durante la quale ha peraltro vinto l’Oscar come miglior attore protagonista per la sua interpretazione in 'King Richard’ pochi minuti dopo essere piombato sul palco e aver colpito Rock per aver fatto una battuta su sua moglie. La star si è scusata pubblicamente poco dopo l’incidente e ha chiesto, in un video pubblicato su Instagram, di incontrare Rock «quando sarà pronto per parlare». Il 53enne ha anche lasciato l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ma l’organizzazione non ha revocato il suo Oscar.

Nel suo ultimo film, diretto da Antoine Fuqua, Smith veste i panni di una schiavo nel suo viaggio straziante a nord della Louisiana in cerca di libertà. Il suo personaggio, Peter, è ispirato alla terribile fotografia di uno schiavo che ha la schiena deturpata dalle frustate ricevute in una piantagione e che fu per questo ribattezzato 'Peter il frustato.