Petrina in concerto al Borgo Santa Brigida

Venerdì 7 ottobre alle 21.30, sul palco del Borgo Santa Brigida 5/A si esibirà Petrina, poliedrica artista veneta capace di esprimersi come compositrice, cantautrice, pianista, tastierista, chitarrista e ancora danzatrice, performer e scrittrice. Un mondo artistico senza confini che ha trovato nella musica la forma prediletta e dalla quale sono venuti i maggiori riconoscimenti, dal Premio Ciampi del 2007 all’interesse verso di lei da parte di Davyd Byrne (che di lei ha detto <<Riesce a creare un perfetto equilibrio sonoro tra due mondi musicali diversissimi: quello che definisco “pop eccentrico” e quello tradizionale del suo paese d’origine>> e ha più volte pubblicato i suoi brani nelle sue radio playlist, unica italiana ad avere questo onore assieme a Carmen Consoli), Terry Riley e la stima di Paolo Fresu e Tiziano Scarpa, coi quali ha collaborato in diverse occasioni.

Nel passato Debora Petrina (questo il suo nome completo) si è distinta per aver ricomposto un brano di John Cage (la cui partitura è ora pubblicata in tutto il mondo dalle Edition Peters di New York con il doppio nome Cage/Petrina), registrato le prime assolute pianistiche di Morton Feldman e di Sylvano Bussotti e per avere più volte interpretato al canto e alle tastiere opere contemporanee, anche per il Teatro La Fenice di Venezia. Quest’autunno è prevista l’uscita del suo nuovo album dal titolo “L’età del disordine”, scritto nei due anni di pandemia, nel quale prosegue nella sua ricerca tra pop e sperimentalismo seguendo la strada già percorsa da artiste come Kate Bush e Tori Amos.

Il concerto ha il patrocinio del Comune di Parma; per informazioni scrivere a info.santabrigida5a@gmail.com.