Torna "Che tempo che fa". Filippa Lagerback e il virologo Burioni da remoto: sono positivi al Covid

Debutta con un imprevisto la ventesima edizione di Che tempo che fa su Rai3: in apertura di puntata, Fabio Fazio ha annunciato che Filippa Lagerback, presenza fissa del talk show, stasera non sarà in studio perché positiva al Covid.

«Ahimè sono risultata positiva - ha spiegato Lagerback in collegamento da casa - è un Covid svedese, arrivato con la valigia della mamma. Sono raffreddata, ho avuto un po' di febbre. Bisogna stare attenti», ha sottolineato prima di chiudere con un sorriso: «Ho spedito mio marito (Daniele Bossari, ndr) in albergo».

"A me il covid è arrivato nella valigia della mamma! È un covid svedese!"



La nostra @filippala in collegamento a #CTCF ♥️ pic.twitter.com/gbl0rT1kaD — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 9, 2022

Positivo anche il virologo Roberto Burioni: