Arriva al cinema il concerto di Vasco al circo massimo

"Se non ci sarà la fine del mondo...Di sicuro, ci vediamo l’anno prossimo a giugno, negli stadi". Un post, una promessa. Così Vasco Rossi ha scatenato la felicità di migliaia di fan dando appuntamento al prossimo giugno per il Vasco live tour 2023. Un’attesa lunga fino alla prossima estate ma allietata da un’altra notizia: una delle tappe più suggestive del tour "Della rinascita e dei record" con il quale il rocker ha registrato il maggior numero di spettatori quest’anno, diventa un film. Vasco live Roma Circo Massimo approda al cinema dove rimarrà per tre giorni esclusivi, il 14, 15 e 16 novembre.

La pellicola del concerto girata in diretta da Pepsy Romanoff, regista di tutti i videoclip dell’artista, con la complicità di 140.000 fan in quella che è stata una due notti di inizio estate di festa no stop, distribuita da Adler Entertainment, darà la possibilità a tutti quelli che non hanno potuto partecipare all’appuntamento romano, di vivere quell'emozione e a chi invece c'era, di bissarla. Dopo oltre due anni segnati dalla pandemia, è stato proprio Vasco Rossi ad aver inaugurato il tanto desiderato ritorno dei grandi eventi del 2022 girando l’Italia in ben 11 date per 701.000 "cuori". Le più partecipate dopo Roma, sono state Trento (120.000 persone) e Imola (86.000). Il ribelle del rock italiano non si fa mancare nulla e dal 21 ottobre è tornato anche in radio con il nuovo singolo "Patto con riscatto" che lo stesso Vasco ha definito una satira a tutto rock estrapolato dall’album "Siamo qui" (doppio platino) che arriva dopo i due successi "La pioggia alla domenica" e "L'amore l'amore".