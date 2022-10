Renato Bruson si racconta - Video

Renato Bruson, uno dei massimi baritoni verdiani, 86 anni, è particolarmente legato a Parma; qui sta lavorando per far nascere la sua Fondazione, in via Garibaldi, vicino al Teatro Regio che tanto gli ha dato.

Un sostegno che ora Bruson vuole restituire ai giovani attraverso la Fondazione. In questo stralcio dell'intervista a Mara Pedrabissi racconta gli anni difficili dell'infanzia.

