Morgan torna a X Factor ma come super ospite

Morgan sarà ospite della seconda puntata di X Factor. Stando a fonti molto attendibili contattate da ANSA, l’artista milanese, nonchè storico giudice dello show di Sky, tornerà nel programma come super ospite dell’appuntamento di domani giovedì 3 novembre sera, su Sky Uno. La conferma ufficiale della notizia, rilanciata martedì sera da un’indiscrezione di Dagospia, dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Morgan, sotto i riflettori in questi giorni in quanto indicato dal neo sottosegretario al Ministero della Cultura Vittorio Sgarbi come titolare di un dipartimento dedicato alla musica nel nuovo governo, sarà sul palco di X Factor in una puntata, quella di domani, a tema MTV Generation, un’epoca d’oro della quale lui è stato protagonista assoluto insieme ai suoi Bluvertigo: come annunciato in conferenza stampa, in questa seconda serata dello show i concorrenti in gara canteranno cover di brani iconici di quel periodo storico della musica in tv. Stando ai rumors che girano in queste ore, Morgan - che ha ricoperto il ruolo di giudice in 7 edizioni, vincendo per ben 5 volte - sul palco proporrà un’esibizione artistica speciale e tornerà a X Factor dopo anni in cui, come ricorda Dagospia, «ha lanciato frecciate e accuse in più di un’occasione». Ora invece il ritorno, «in pompa magna», come super ospite.