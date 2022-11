Ascolti tv: vince la serata "Tutto per mio figlio", che racconta la tragica storia vera di Raffaele Acampora

Sono 3 milioni 437 mila gli spettatori che hanno seguito ieri in prima serata su Rai1 il film tv con Giuseppe Zeno Tutto per mio figlio di Umberto Marino, che racconta la tragica storia vera di Raffaele Acampora, raccogliendo il 19.9% di share e risultando così il più visto della fascia oraria. La serata televisiva prevedeva anche su Canale 5 Grande Fratello Vip che ha segnato 2 milioni 611 mila telespettatori (21.52% di share). Su Rai3 la nuova stagione di inchieste firmate da Sigfrido Ranucci: la prima puntata di Report, che ha segnato i 25 anni dall’avvio del programma ideato da Milena Gabanelli, ha ottenuto un seguito di 1 milione 618 mila e l’8.9% di share.

Su Italia 1 il film Operazione 6/12 - Attacco al presidente ha ottenuto 1 milione 130 mila spettatori (6.45%). Su Rete4 per Quarta Repubblica 813 mila telespettatori e il 5.76% di share. Su Rai 2 School of Mafia, la commedia con Nino Frassica per la regia di Alessandro Pondi, ha registrato 628 mila spettatori (3.4%). Su La7 la diciottesima serie di Grey's Anatomy ha raggiunto 397 mila spettatori con il 2.26% di share.

Complessivamente le reti Rai hanno vinto in prima serata 8 milioni e 90 mila spettatori e il 39.1%, mentre Mediaset ha segnato 7 milioni 953 mila e il 38.46%. Cologno Monzese si è imposto in seconda serata con 4 milioni 203 mila e il 46.6% (per la Rai 2 milioni 834 mila e il 31.43%) e nell’intera giornata con 3 milioni 293 mila e il 39.31% (per la Rai 3 milioni 220 mila e il 38.43%).

Per quanto riguarda l’informazione delle ore 20 il Tg1 è stato visto da 5 milioni 228 mila (26.05%), il Tg5 da 3 milioni 946 mila (19.49%) e il Tg La7 da 1 milione 332 mila (6.56%).

Nel preserale su Rai1 L’eredità è stato seguito da 4 milioni 387 mila (25.45%) e nel segmento La sfida dei 7 da 2 milioni 988 mila (21.67%). Su Canale 5 Caduta Libera ha realizzato 3 milioni 313 mila spettatori pari al 19.39% e nel segmento Inizia la sfida 2 milioni 251 mila (16.57%). Nell’access prime time Soliti ignoti - Il ritorno su Rai1 si è attestato al 22% di share e 4 milioni 741 mila spettatori. Striscia la notizia su Canale 5 ha registrato 3 milioni 746 mila appassionati (17.51%). Su La7 Otto e mezzo di Lilli Gruber è stato seguito da 1 milione 777 mila (8.19%). Su Rai3 l’approfondimento politico condotto da Marco Damilano ha segnato il 6.7% con 1 milione 416 mila. Stasera Italia su Rete4 ha totalizzato nella prima parte 1 milione 115 mila spettatori (5.29%) e nella seconda 972 mila (4.46%).

In seconda serata su Rai1 la prima puntata del programma Cronache Criminali dedicata al caso Terry Broome, con Giancarlo De Cataldo, è stata vista da 681 mila spettatori con il 9.1% di share, mentre su Rai2 l’informazione e l’approfondimento di Restart - L'Italia ricomincia da te ha realizzato 282 mila e il 3.2% di share e su Rai3, sempre in seconda serata, il debutto della quarta stagione di Fame d’Amore, la docuserie che indaga sui disturbi mentali condotta da Francesca Fialdini ha segnato il 6.5% di share e 692 mila spettatori.