E' morta a 77 anni Gal Costa, icona della musica brasiliana

Lutto nel mondo della musica in Brasile: è morta oggi, all’età di 77 anni, la cantante Gal Costa. L’informazione è stata confermata dal suo ufficio stampa. L’artista - riferisce il portale di notizie G1 - si era presa una pausa dai concerti dopo aver subito un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo nella cavità nasale destra. Nata il 26 settembre 1945 a Salvador de Bahia, Maria da Graça Costa Penna Burgos è stata una delle più grandi cantanti della storia della musica brasiliana. Stava svolgendo una tournée in Brasile in cui rivisitava grandi successi degli anni '80 dal repertorio musica popolare brasiliana.

Le reazioni

La notizia della morte ha avuto immediate ripercussioni nel mondo della cultura e della politica in Brasile. Uno dei primi a manifestarsi è stato il compositore Gilberto Gil, amico e partner di diversi brani della cantante bahiana. «Molto triste e colpito dalla morte di mia sorella Gaucha @GalCosta», ha scritto sui social. «Ah, Brasile... che vuoto. Senza Gal Costa, che tristezza infinita», ha pubblicato a sua volta la cantautrice Zèlia Duncan, mentre l’interprete rock Pitty ha affermato che Costa è stata uno dei «giganti che hanno camminato sulla terra».

Messaggio di cordoglio anche da parte di Luiz Inacio Lula da Silva. «Gal Costa è stata una delle più grandi cantanti del mondo, una delle nostre principali artiste a portare il nome e i suoni del Brasile in tutto il pianeta» ha scritto il presidente eletto del Brasile. «Gal è una costellazione e sarà sempre ricordata per la sua arte sublime, la sua voce espressiva e il suo sguardo da guerriera», ha scritto a sua volta l’ex presidente Dilma Rousseff. Secondo l’ufficio stampa, l’artista è morta stamni in seguito a un infarto avvenuto nella sua casa di San Paolo.